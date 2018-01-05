В Краснополье открыли евро-ЦПАУ 15 февраля в Краснопольской ОТГ открыли Центр предоставления админуслуг европейского образца.

Участие в открытии ЦПАУ приняли глава облгосадминистрации Николай Клочко и глава облсовета Владимир Токарь.

«Условия, в которых работают сегодня сотрудники ЦПАУ, созданы для людей и ради людей, - отметил он. - И это результат сотрудничества власти, громады, общественных организаций и наших европейских партнеров, без помощи которых это сделать было бы невозможно».

В своем приветственном слове глава облсовета Владимир Токарь поблагодарил руководство громады за то, что именно на Краснопольщине работает такая замечательная команда. Нынешнее событие является тому подтверждением. И таким громадам областная власть будет помогать и дальше.

Общая сметная стоимость строительства ЦПАУ составляет почти 1,4 млн гривен. Создать современный Центр в Краснопольской громаде оказалось возможным благодаря программе U-LEAD с Европой. На софинансирование проекта было выделено 100 тыс. гривен из областного бюджета и 250 тыс. гривен - средства Краснопольской ОТГ.

Участие в открытии ЦПАУ приняла руководитель команды в Украине напрямую по улучшению качества предоставления административных услуг для населения программы «U-LEAD с Европой» Мария Горностай.

«Мы очень рады, что к нашей программе присоединились такие активные громады, как Краснопольская, ведь открытие Центра стало результатом эффективной партнерской работы с громадой, - говорила она. - Само строительство стоило более 70 тыс. евро. А еще, кроме собственно строительных работ, наша программа осуществляла обучение персонала. На сегодня здесь работает 10 квалифицированных сотрудников, которые готовы качественно оказывать услуги громаде».

По словам главы громады Юрия Яремчука, Краснопольская ОТГ понимает реформу децентрализации как предпосылку и пути развития общин и страны в целом.

«Сегодня мы завершаем первый важный проект в громаде, - рассказал он. - Наряду с этим реализуем проекты по созданию Новой украинской школы и Центра безопасности. Будем делать все необходимое, чтобы жители громады даже вблизи от границе чувствовали, что власть о них заботится».

Как сообщила директор ЦПАУ Елена Омельченко, Центр будет предоставлять жителям громады и района более 100 услуг. Это, в частности, выдача различных справок, помощь в решении земельных вопросов, регистрация недвижимости, социальные вопросы и т.п. Планируется также создать отделения по выдаче загранпаспортов.