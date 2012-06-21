Кабмин ввел надбавки для учителей, в том числе инклюзивных классов

Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.
В частности, как сообщается, отныне учителя в подготовительных классах специальных заведений общего среднего образования будут получать доплату 20% за классное руководство. Также педагоги таких классов будут иметь 15% доплаты за проверку тетрадей.
«Благодаря этому мы сможем устранить неравенство в оплате труда тех учителей, которые работают в подготовительных классах специальных школ. Ведь с 1 сентября 2014 года в таких школах поэтапно внедряются новые учебные планы, рассчитанные на то, что в структуре начальной школы есть подготовительный и 1-4 классы, — объяснила министр образования Лилия Гриневич. — То есть срок обучения составляет 5 лет, что позволяет обеспечить детям достаточное количество времени и для усвоения учебного материала, и для коррекционно-развивающей работы».
«Несмотря на то, что подготовительные классы были открыты, условия работы в них были хуже, теперь же мы урегулировали вопрос необходимых доплат», — добавила министр.
Отдельную доплату в предельном размере 20% также установлено для педработников и помощников воспитателей, работающих в инклюзивных классах или группах. Это распространяется на учреждения дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального (профессионально-технического) и высшего образования.
«Для нас очень важно развивать инклюзивную образовательное среду, чтобы люди с особыми потребностями имели доступ к качественным образовательным услугам. В частности, это один из приоритетов Новой украинской школы. Государством выделяется целевая субвенция в поддержку инклюзивного образования — приобретение средств коррекции, дидактических материалов, проведение дополнительных коррекционно-развивающих занятий. Но, конечно, мы должны финансово поддержать работников таких классов и групп за счет дополнительной доплаты», — заключила Гриневич.
Инклюзивное образование стремится развить методологию, направленную на детей и признающую, что все дети — индивидуумы с различными потребностями в обучении. Инклюзивное образование старается разработать подход к преподаванию и обучению, который будет более гибким для удовлетворения различных потребностей в обучении. Если преподавание и обучение станут более эффективными в результате изменений, которые внедряет инклюзивное образование, тогда выиграют все дети (не только дети с особыми потребностями).
Восемь принципов инклюзивного образования:
— ценность человека не зависит от его способностей и достижений;
— каждый человек способен чувствовать и думать;
— каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным;
— все люди нуждаются друг в друге;
— подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений;
— все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;
— для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, чем в том, что не могут;
— разнообразие усиливает все стороны жизни человека.
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