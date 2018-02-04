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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:52206

Аматоры с Сумщины стали вторыми на кубке Пожечевского

15 февраля прошли решающие игры традиционного футбольного турнира «Кубок Пожечевского».

В финале сошлись хозяева поля ФК «Полтава» и вице-чемпион чемпионата Сумщины «Виктория» из Николаевки. К сожалению, игра завершилась победой полтавчан 2:0, которым и достался «золотой» кубок. Наши земляки довольствовались «серебряным».

Напомним:  шестое место на турнире занял ахтырский «Нефтяник», восьмое – чемпион области роменский «Агробизнес ТСК».

Спорт Виктория Николаевка Футбол
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«Махнем на Луну!» Алекс Оррелл, Эдуардо Шульдт (Перу, 2017)
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«Чёрная Пантера» Райан Куглер (США, 2018)
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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