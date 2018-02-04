Аматоры с Сумщины стали вторыми на кубке Пожечевского 15 февраля прошли решающие игры традиционного футбольного турнира «Кубок Пожечевского».

В финале сошлись хозяева поля ФК «Полтава» и вице-чемпион чемпионата Сумщины «Виктория» из Николаевки. К сожалению, игра завершилась победой полтавчан 2:0, которым и достался «золотой» кубок. Наши земляки довольствовались «серебряным».

Напомним: шестое место на турнире занял ахтырский «Нефтяник», восьмое – чемпион области роменский «Агробизнес ТСК».