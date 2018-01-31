Путивлянка «купила» виртуальную коляску за 2 тысячи

В полицию обратилась 30-летняя жительница Путивля с сообщением о том, что ее обманули с помощью сети Интернет. По словам заявительницы, она заказывала товары в Интернете. Чтобы сэкономить на пересылке денег по услуге «наложенный платеж», платила продавцу сразу всю сумму стоимости товара. Но на этот раз посылки так и не получила. Зато потеряла еще почти две тысячи гривен.
Сейчас по данному факту следователи полиции уже открыли уголовное производство по ч.1ст.190 Уголовного Кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого ведутся поиски злоумышленника. А правоохранители продолжают обращаться к гражданам с просьбой, быть осмотрительными при покупке товаров через Интернет и платить за них при их получении. Пользуйтесь только проверенными Интернет-магазинами и помните, что за объявлением с привлекательной ценой может скрываться обычный аферист, сообщает Отдел коммуникации в Сумской области.
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