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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:41157

Путивлянка «купила» виртуальную коляску за 2 тысячи

Попытка приобрести коляску обернулось для молодой мамы из Путивля потерей своих сбережений.

В полицию обратилась 30-летняя жительница Путивля с сообщением о том, что ее обманули с помощью сети Интернет. По словам заявительницы, она заказывала товары в Интернете. Чтобы сэкономить на пересылке денег по услуге «наложенный платеж», платила продавцу сразу всю сумму стоимости товара. Но на этот раз посылки так и не получила. Зато потеряла еще почти две тысячи гривен.

Сейчас по данному факту следователи полиции уже открыли уголовное производство по ч.1ст.190 Уголовного Кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого ведутся поиски злоумышленника. А правоохранители продолжают обращаться к гражданам с просьбой, быть осмотрительными при покупке товаров через Интернет и платить за них при их получении. Пользуйтесь только проверенными Интернет-магазинами и помните, что за объявлением с привлекательной ценой может скрываться обычный аферист, сообщает Отдел коммуникации в Сумской области.

Право Мошенничество Путивль
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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