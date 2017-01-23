В Сумах пройдет «Кубок Дружбы» по хокею

В соревнованиях примут участие 4 команды – ХК «Сумы», «Космос» (Полтава), «Динамо» (Харьков) и «Рось» (Киев). Команды сыграют круговой турнир, а дальше за первое и третье места.
Начнутся игры в субботу в 11.00.
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