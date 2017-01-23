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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:15165

В Сумах пройдет «Кубок Дружбы» по хокею

17-18 февраля в Сумах на стадионе «Авангард» пройдет всеукраинский турни по хоккею «Кубок Дружбы».

В соревнованиях примут участие 4 команды – ХК «Сумы», «Космос» (Полтава), «Динамо» (Харьков) и «Рось» (Киев). Команды сыграют круговой турнир, а дальше за первое и третье места.

Начнутся игры в субботу в 11.00.

Спорт Хоккей
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«Колесо чудес» Вуди Аллен (США, 2017)
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«Махнем на Луну!» Алекс Оррелл, Эдуардо Шульдт (Перу, 2017)
«Махнем на Луну!» Алекс Оррелл, Эдуардо Шульдт (Перу, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D 10:30 16:10 CINETECH+, 2D 12:20
«Чёрная Пантера» Райан Куглер (США, 2018)
«Чёрная Пантера» Райан Куглер (США, 2018)
Кино Космос
11:40 – 40 грн. 14:10 – 45 грн. 18:40 – 50 грн.
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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