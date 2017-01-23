В Сумах пройдет «Кубок Дружбы» по хокею 17-18 февраля в Сумах на стадионе «Авангард» пройдет всеукраинский турни по хоккею «Кубок Дружбы».

В соревнованиях примут участие 4 команды – ХК «Сумы», «Космос» (Полтава), «Динамо» (Харьков) и «Рось» (Киев). Команды сыграют круговой турнир, а дальше за первое и третье места. Начнутся игры в субботу в 11.00.