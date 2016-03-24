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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Первый замгубернатора Сумщины уволился

Первый заместитель главы Сумской облгосадминистрации Александр Марченко с сегодняшнего дня уже не чиновник.

Свою позицию он объяснил на своей странице в Фейсбуке.

«Шановні колеги, дорогі друзі!

Вчора був мій останній день роботи в Сумській обласній державній адміністрації, де на надзвичайно відповідальній посаді першого заступника голови я працював з 2015 року.

Вбачаю державну службу, досвіду якої раніше не мав, надзвичайно важливою життєвою школою для себе з огляду на мій професійний, особистісний та світоглядний розвиток, адже наразі почуваю себе дещо іншою людиною, ніж три роки тому, - більш розсудливою, виваженою, мудрою, але й ще більш переконаною і принциповою.

Я задоволений, що мав змогу бути корисним для Сумщини, з якою пов’язалося моє життя, та працювати на благо її людей.

Я дуже задоволений, що у цей складний час отримав можливість своєю працею зробити особистий вклад у становлення нашої держави, за долю якої я щиро вболіваю.

Задоволений також тим, що працював у команді голови Сумської обласної державної адміністрації, мого давнього друга, товариша з навчання і дотепер - керівника Миколи Клочка. Дорогий друже, мені було за честь працювати з тобою, дякую за ці можливості, за те, що дослухався до моєї думки, підтримував мої ініціативи, з розумінням ставився до моїх рішень.

Дякую також за розуміння і підтримку Вам, мої колеги з Сумської обласної державної адміністрації, районних адміністрацій, партнери з Сумської обласної ради, районних рад, міських, сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад, керівники підприємств і громадських організацій, всім, з ким довелося спільно працювати. Шкода, що за роботою дуже не вистачало часу на побудову більш тісних людських і дружніх стосунків, адже впевнений, що половину з Вас я знаю наполовину менше, ніж мав би знати, а іншу половину люблю наполовину менше, ніж Ви того заслуговуєте.

Спростовую також плітки й чутки, що моє рішення про зміну сфери діяльності пов’язане з нібито негараздами в команді голови облдержадміністрації, будь-яким тиском на мене, розчаруванням від ситуації в державі тощо.

Навпаки, моє рішення є плановим, послідовним та обумовлене виключно особистими (сімейними) факторами і життєвими планами.

З іншого боку, мені сьогодні нелегко залишати професійну сферу, яка виявилася для мене однією з найцікавіших, та, переконаний, стала найбільш суспільно корисною з огляду на все, чим я займався у своєму житті раніше. Адже завдячуючи ініціативній лідерській позиції Сумської облдержадміністрації, нам більшою мірою вдавалося вирішувати в межах повноважень наявні регіональні проблеми, впроваджувати державні реформи, започатковувати й реалізовувати програми й проекти.

Звичайно, мені, як і будь-якій іншій людині, дуже хотілося б, щоб реформи в державі просувалися набагато ефективніше, щоб припинилася війна, щоб люди якомога швидше відчули зміни на краще, щоб, нарешті, корупція належно каралася.

Але сьогодні я остаточно переконаний, що відповідальність за ситуацію в державі лежить на всьому нашому суспільстві, яке, як правило, заслуговує своїх керманичів. На жаль, серед людей поширена зневіра, політична інертність, відсутня активна громадянська позиція. Наше суспільство не лише «нагорі», а й «донизу» пронизане корупцією, яка для багатьох «зручна». За таких умов не слід очікувати швидких реформ. Для «швидких реформ» кожному потрібно почати з себе.

Однак, вірю, що зміни невідворотні, адже наша держава останнім часом вже змінилася, й набагато більше, ніж за попередні десятки років. І варто рухатися вперед, незважаючи на щурячу метушню й собачий лемент тих, хто сьогодні тяжіє до неконструктивної критики й популізму.

Бажаю процвітання та, незалежно від того, де працюватиму надалі, готовий і буду завжди допомагати Україні та її перлині Сумщині – краю, що чарує та надихає.

Щиро Ваш Олександр Марченко», - написал он.

Политика Александр Марченко
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