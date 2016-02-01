Все, что можем: сумчан просят остерегаться сосулек

Неустойчивые погодные условия - оттепель днем и заморозки ночью и значительное накопление снежного покрова на кровлях домов способствуют активному образованию сосулек и приводят к сползанию снега, особенно со старых домов с наклонной крышей, выступающих архитектурных частей зданий, тем самым являя опасность для пешеходов.
Чтобы уберечься от падения снега с крыш или ледяных сосулек, горожанам советуют соблюдать основные правила безопасности: проходя мимо дома в период таяния снега, надо быть особенно внимательным, необходимо обходить участки, где свисают сосульки. Сначала обязательно нужно убедиться в отсутствии угрозы падения ледовых наростов и сосулек. Стоит держаться на расстоянии 3-5 метров от зданий и других сооружений, выбирая самый безопасный маршрут движения. Ни в коем случае не заходить за специальные ограждения, которыми обозначены опасные места.
Специалисты отмечают, что соблюдение основных правил безопасности позволит избежать трагических последствий.
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