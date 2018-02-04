В Конотопе объявили карантин

Отдел образования Конотопского городского совета сообщает, что с 19 по 25 февраля в учреждениях общего, среднего и внешкольного образования Конотопа временно приостанавливается учебный процесс в связи с превышением пороговой заболеваемости ОРВИ.
В Конотопе в местный отдел полиции поступило сообщение от 43-летнего жителя райцентра об обнаружении им гранаты....
Конотопским отделом полиции разыскивается без вести пропавший гражданин Скиба Василий Алексеевич, 1992 г.р., житель Конотопа....
Женщине, которая из ревности ударила мужа ножом, избрана мера пресечения....
Прокуратура настаивает на реальном наказании для наркозависимого мужчины, который для получения очередной дозы угрожал медсестре....
С 13 февраля до четверга включительно приостановили обучение в гимназии №1, которая располагается в одном здании со школой №12 (которую...