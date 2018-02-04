В Конотопе объявили карантин Во всех школах Конотопа с 19 февраля карантин.

Отдел образования Конотопского городского совета сообщает, что с 19 по 25 февраля в учреждениях общего, среднего и внешкольного образования Конотопа временно приостанавливается учебный процесс в связи с превышением пороговой заболеваемости ОРВИ.