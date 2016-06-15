Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:34195

В Сумах соревновались коммунальщики

Сегодня, 16 февраля, на лыжной базе урочище Токари начался зимний сезон спартакиад.

Первой стартовала Спартакиада среди сборных команд жилищно-коммунального хозяйства и местной промышленности, бытового обслуживания населения Сумской области.

В стартах сегодняшних соревнований приняли участие сборные команды:

1. Управления жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и топливно-энергетического комплекса Сумской областной государственной администрации;

2. КП «Горводоканал»

3. КП «Электроавтотранс»

4. ООО «Сумытеплоэнерго»,

5. КП «Дорремстрой»

6. КП «Горсвет»

Спортсмены-коммунальщики боролись за почетное звание победителей и призеров соревнований по лыжным гонкам и мини-биатлону.

В соревнованиях по лыжным гонкам среди женщин до 35 лет на дистанции 300 м

III место - Кульченко Юлия КП «Электроавтотранс»

II место - Ченчик Диана КП «Горводоканал»

I место - Чижик Елена ООО «Сумытеплоэнерго»

В соревнованиях по лыжным гонкам среди женщин старше 35 лет на дистанции 300 м:

III место Алексеенко Елена - КП «Дорремстрой»

II место - Скрягина Светлана - КП «Электроавтотранс»

I место - Пеганова Наталья КП «Горводоканал»

В соревнованиях по лыжным гонкам среди мужчин до 30 лет: на дистанции 600 м:

III место - Простатин Дмитрий ООО «Сумытеплоэнерго»

II место - Феденченко Сергей ООО «Сумытеплоэнерго»

I место - Качан Владислв КП «Горсвет»

В соревнованиях по лыжным гонкам среди мужчин до 40 лет: на дистанции 600 м:

III место - Бойко Сергей КП «Дорремстрой»

II место - Заиченко Виктор КП «Электроавтотранс»

I место - Крывомаз Максим КП «Горводоканал»

В соревнованиях по лыжным гонкам среди мужчин старше 40 лет: на дистанции 600 м:

III место - Сахаров Андрей - КП «Дорремстрой»

II место - Варавка Сергей КП «Горводоканал»

I место - Абаровський Владимир КП «Горводоканал»

В соревнованиях по мини-биатлону среди женщин:

III место - Семанова Марина КП «Дорремстрой»

II место - Скрягина Светлана КП «Электроавтотранс»

I место - Пеганова Наталья КП «Горводоканал»

В соревнованиях по мини-биатлону среди мужчин:

III место - Копейкин Евгений - КП «Горсвет»

II место - Крывомаз Максим КП «Горводоканал»

I место - Сахаров Андрей КП «Дорремстрой»

Спорт Спартакиада
view counter

По тематике

27.09.2017 12:00

В Сумах соревновались работники культуры

26 сентября на территории Высшего училища искусств и культуры им. Бортнянского при прошла ХII областная спартакиада среди профсоюзных работников учреждений...

30.08.2017 15:26

В Шостке прошла спартакиада профсоюза работников оборонной промышленности

Завершилась VII Спартакиада профсоюза работников оборонной промышленности Украины. Соревнования прошли в спорткомплексе «Импульс»....

21.06.2017 17:53

Шосткинские госслужащие выиграли областную спартакиаду

20-21 июня в спорткомплексе СумГУ состоялась Всеукраинская спартакиада среди государственных служащих Сумской области....

В Сумах соревновались депутаты
15.05.2017 13:05

В Сумах соревновались депутаты

11-12 мая в спорткомплексе СумГУ состоялась Спартакиада среди депутатов Сумской области, которая проходит при поддержке Сумского областного совета, управления по...

Депутаты Сумщины приняли участие во Всеукраинской спартакиаде
15.06.2016 14:34

Депутаты Сумщины приняли участие во Всеукраинской спартакиаде

В городе Черноморск (бывший Ильичевск) Одесской области завершился 3-й этап 5-й Всеукраинской Спартакиады среди депутатов всех уровней советов....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Стремглав» Марина Степанская (Украина, 2017)
«Стремглав» Марина Степанская (Украина, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:10
«Хэппи-энд» Михаэль Ханеке (Франция, Австрия, Германия, 2017)
«Хэппи-энд» Михаэль Ханеке (Франция, Австрия, Германия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:00
«Эйфория» Лиза Лангсет (Швеция, Германия, 2017)
«Эйфория» Лиза Лангсет (Швеция, Германия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 19:00 23:00
«Место встречи» Паоло Дженовезе (Италия, 2017)
«Место встречи» Паоло Дженовезе (Италия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:00
«Колесо чудес» Вуди Аллен (США, 2017)
«Колесо чудес» Вуди Аллен (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:30 17:00 23:15
«Махнем на Луну!» Алекс Оррелл, Эдуардо Шульдт (Перу, 2017)
«Махнем на Луну!» Алекс Оррелл, Эдуардо Шульдт (Перу, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D 10:30 16:10 CINETECH+, 2D 12:20
«Чёрная Пантера» Райан Куглер (США, 2018)
«Чёрная Пантера» Райан Куглер (США, 2018)
Кино Космос
11:40 – 40 грн. 14:10 – 45 грн. 18:40 – 50 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.