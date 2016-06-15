В Сумах соревновались коммунальщики Сегодня, 16 февраля, на лыжной базе урочище Токари начался зимний сезон спартакиад.

Первой стартовала Спартакиада среди сборных команд жилищно-коммунального хозяйства и местной промышленности, бытового обслуживания населения Сумской области.

В стартах сегодняшних соревнований приняли участие сборные команды:

1. Управления жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и топливно-энергетического комплекса Сумской областной государственной администрации;

2. КП «Горводоканал»

3. КП «Электроавтотранс»

4. ООО «Сумытеплоэнерго»,

5. КП «Дорремстрой»

6. КП «Горсвет»

Спортсмены-коммунальщики боролись за почетное звание победителей и призеров соревнований по лыжным гонкам и мини-биатлону.

В соревнованиях по лыжным гонкам среди женщин до 35 лет на дистанции 300 м

III место - Кульченко Юлия КП «Электроавтотранс»

II место - Ченчик Диана КП «Горводоканал»

I место - Чижик Елена ООО «Сумытеплоэнерго»

В соревнованиях по лыжным гонкам среди женщин старше 35 лет на дистанции 300 м:

III место Алексеенко Елена - КП «Дорремстрой»

II место - Скрягина Светлана - КП «Электроавтотранс»

I место - Пеганова Наталья КП «Горводоканал»

В соревнованиях по лыжным гонкам среди мужчин до 30 лет: на дистанции 600 м:

III место - Простатин Дмитрий ООО «Сумытеплоэнерго»

II место - Феденченко Сергей ООО «Сумытеплоэнерго»

I место - Качан Владислв КП «Горсвет»

В соревнованиях по лыжным гонкам среди мужчин до 40 лет: на дистанции 600 м:

III место - Бойко Сергей КП «Дорремстрой»

II место - Заиченко Виктор КП «Электроавтотранс»

I место - Крывомаз Максим КП «Горводоканал»

В соревнованиях по лыжным гонкам среди мужчин старше 40 лет: на дистанции 600 м:

III место - Сахаров Андрей - КП «Дорремстрой»

II место - Варавка Сергей КП «Горводоканал»

I место - Абаровський Владимир КП «Горводоканал»

В соревнованиях по мини-биатлону среди женщин:

III место - Семанова Марина КП «Дорремстрой»

II место - Скрягина Светлана КП «Электроавтотранс»

I место - Пеганова Наталья КП «Горводоканал»

В соревнованиях по мини-биатлону среди мужчин:

III место - Копейкин Евгений - КП «Горсвет»

II место - Крывомаз Максим КП «Горводоканал»

I место - Сахаров Андрей КП «Дорремстрой»