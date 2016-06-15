В Сумах соревновались коммунальщики

Первой стартовала Спартакиада среди сборных команд жилищно-коммунального хозяйства и местной промышленности, бытового обслуживания населения Сумской области.
В стартах сегодняшних соревнований приняли участие сборные команды:
1. Управления жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и топливно-энергетического комплекса Сумской областной государственной администрации;
2. КП «Горводоканал»
3. КП «Электроавтотранс»
4. ООО «Сумытеплоэнерго»,
5. КП «Дорремстрой»
6. КП «Горсвет»
Спортсмены-коммунальщики боролись за почетное звание победителей и призеров соревнований по лыжным гонкам и мини-биатлону.
В соревнованиях по лыжным гонкам среди женщин до 35 лет на дистанции 300 м
III место - Кульченко Юлия КП «Электроавтотранс»
II место - Ченчик Диана КП «Горводоканал»
I место - Чижик Елена ООО «Сумытеплоэнерго»
В соревнованиях по лыжным гонкам среди женщин старше 35 лет на дистанции 300 м:
III место Алексеенко Елена - КП «Дорремстрой»
II место - Скрягина Светлана - КП «Электроавтотранс»
I место - Пеганова Наталья КП «Горводоканал»
В соревнованиях по лыжным гонкам среди мужчин до 30 лет: на дистанции 600 м:
III место - Простатин Дмитрий ООО «Сумытеплоэнерго»
II место - Феденченко Сергей ООО «Сумытеплоэнерго»
I место - Качан Владислв КП «Горсвет»
В соревнованиях по лыжным гонкам среди мужчин до 40 лет: на дистанции 600 м:
III место - Бойко Сергей КП «Дорремстрой»
II место - Заиченко Виктор КП «Электроавтотранс»
I место - Крывомаз Максим КП «Горводоканал»
В соревнованиях по лыжным гонкам среди мужчин старше 40 лет: на дистанции 600 м:
III место - Сахаров Андрей - КП «Дорремстрой»
II место - Варавка Сергей КП «Горводоканал»
I место - Абаровський Владимир КП «Горводоканал»
В соревнованиях по мини-биатлону среди женщин:
III место - Семанова Марина КП «Дорремстрой»
II место - Скрягина Светлана КП «Электроавтотранс»
I место - Пеганова Наталья КП «Горводоканал»
В соревнованиях по мини-биатлону среди мужчин:
III место - Копейкин Евгений - КП «Горсвет»
II место - Крывомаз Максим КП «Горводоканал»
I место - Сахаров Андрей КП «Дорремстрой»
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