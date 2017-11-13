На Сумщине зарегистрировано более 70 случаев гриппа На 7-ой неделе 2018 года зарегистрировано 73 случая гриппа и гриппоподобных заболеваний (На 6-ой неделе — 20 случаев).

По состоянию на 16 февраля полностью приостановлен учебный процесс в 39 школах, одном профлицее и школе-интернате; частично приостановлен учебный процесс в 27 школах.

За медицинской помощью обратилось 8053 человека, что на 790 человек больше, чем на предыдущей неделе. Показатель заболеваемости (суммарно гриппом и ОРВИ) среди населения области составляет 730,5 на 100 тыс. населения, что на 10,9% больше, чем на прошлой неделе и меньше порогового уровня на 15,8% (пороговый уровень на 7-ой неделе составляет 867,4 на 100 тыс. населения).

В структуре заболевших удельный вес взрослых и детей в возрасте до 17 лет составляет соответственно: 33,0% и 67,0%. Из заболевших детей 58% — дети в возрасте 5-14 лет, сообщает ГУ «Сумской областной лабораторный центр МЗ Украины».