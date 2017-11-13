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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:40189

На Сумщине зарегистрировано более 70 случаев гриппа

На 7-ой неделе 2018 года зарегистрировано 73 случая гриппа и гриппоподобных заболеваний (На 6-ой неделе — 20 случаев).

По состоянию на 16 февраля полностью приостановлен учебный процесс в 39 школах, одном профлицее и школе-интернате; частично приостановлен учебный процесс в 27 школах.

За медицинской помощью обратилось 8053 человека, что на 790 человек больше, чем на предыдущей неделе. Показатель заболеваемости (суммарно гриппом и ОРВИ) среди населения области составляет 730,5 на 100 тыс. населения, что на 10,9% больше, чем на прошлой неделе и меньше порогового уровня на 15,8% (пороговый уровень на 7-ой неделе составляет 867,4 на 100 тыс. населения).

В структуре заболевших удельный вес взрослых и детей в возрасте до 17 лет составляет соответственно: 33,0% и 67,0%. Из заболевших детей 58% — дети в возрасте 5-14 лет, сообщает ГУ «Сумской областной лабораторный центр МЗ Украины».

Общество Грипп
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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