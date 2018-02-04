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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:50249

Пьяный водитель врезался в дерево под Сумами

Вблизи села Верхнее Песчаное легковушка въехала в дерево.

Происшествие случилось сегодня, 16 февраля, около 2 часов ночи. Патрульные получили сообщение об автопроисшествии на автодороге Н-07 «Киев - Сумы - Юнаковка», вблизи села Верхнее Песчаное.

Прибыв на место происшествия, инспекторы установили, что 34-летний водитель, управляя автомобилем ГАЗ-3110, не придерживался безопасной скорости движения, после чего, не справившись с управлением, допустил выезд за пределы проезжей части, где совершил наезд на дерево.

Автомобиль получил механические повреждения, никто не пострадал.

Водитель имел явные признаки алкогольного опьянения, поэтому полицейские доставили его в медицинское учреждение, где у него зафиксировали 2,23 промилле алкоголя, что более чем 11 раз превышает допустимую норму.

Стражи порядка составили на мужчину два админпротокола - 124 (совершение ДТП) и 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП. Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.

Право Дтп Пьяный за рулем
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