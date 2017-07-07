За месяц на Сумщине стало на 2 тысячи безработных больше Главное управление статистики в Сумской области сообщает о состоянии рынка труда в Сумской области.

По данным Сумского областного центра занятости, на протяжении января 2018 года статус безработного в центрах занятости области получили 2684 человека. Трудоустроено при содействии государственной службы занятости 553 человека, больше всего - в г.Сумы, Конотопском, Шосткинском и Лебединском районах. Кроме того, 343 человека проходили профобучение, участвовали в общественных работах и работах временного характера.

На конец января 2018 года на учете оставалось 15,5 тыс. безработных, в то же время в базе вакансий насчитывалось 1463 свободных рабочих места.

Средний размер пособия по безработице составил 2332 грн против 1940 грн в прошлом году.