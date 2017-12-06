Сумы соединили поездом с Херсоном «Укрзалізниця» запускает ежедневное курсирование группы беспересадочных вагонов Харьков-Херсон через Сумы.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал эксперт по транспорту, заведующий кафедрой экономики и управления Конотопского института СумГУ, кандидат экономических наук, доцент Дмитрий Власенко.

«Приятная новость для жителей Сумщины, особенно городов Сумы, Белополье, Ворожба, Бурынь, которые не имели прямого железнодорожного сообщения с городами Николаев и Херсон. Уже с 18 февраля начинает ежедневное курсирование группа беспересадочных вагонов (пока 1 плацкартный и 1 купейный) Харьков-Херсон в составе поездов 775/776 Харьков - Киев и 765/766 Киев - Херсон. Отправление из Сум – в 0.30, Белополье - 1.07, Бурынь - 2.05, Конотопа - 2.48. Прибытие в Николаев в 14.11, Херсон - 14.55.

Обратно, Херсон - 15.56, Конотоп - 3.12, Бурынь - 3.55, Сумы - 5.33.

Для примера. Стоимость билета из Конотопа в Херсон 19 февраля в купе - 386,07 грн, плацкарт - 216,24 грн. Для справки. Расстояние между Конотопом и Херсоном (через Киев) составляет 803 км», - написал эксперт.