На Сумщине обокрали школу Чтобы подзаработает денег, 25-летний ранее судимый житель Лебединского района решил обокрасть новую спортплощадку местной общеобразовательной школы.

В дежурную часть Лебединского отделения полиции поступило сообщение от сельского головы Василевка, который сообщил о краже стального троса с территории школы на новой спортплощадке.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители узнали, что в конце прошлого года на территории учебного заведения началось строительство современной спортивной площадки. Для ограждения территории была установлена специальная сетка, закрепленная по периметру стальными тросами общей длиной 106 метров, который недавно похитили.

«Полицейские сразу начали поиски злоумышленника, - говорит Олег Цуриков, начальник Лебединского отделение полиции. - Участковый, опросив возможных свидетелей, вычислил 25-летнего местного жителя, который уже имел судимости за подобные преступления. В содеянном мужчина сознался. Свой поступок объяснил желанием подзаработать. Краденое он отдал знакомому односельчанину для реализации».

Полицейские уже вернули владельцу краденое. А в отношении злоумышленника, на счету которого две кражи, открыли очередное уголовное производство по ч.2 ст. 185 УК Украины (кража, совершенная повторно). Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.