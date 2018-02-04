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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:08169

«Сумы» обыграли молодежку «Шахтера»

Завершающий спарринг второго этапа подготовки в Счастливом Киевской области для ПФК «Сумы» стал победным.

17 февраля сумчане обыграли молодежную команду «Шахтер U-19» со счетом 2:1.

На 40 минуте счет открыл потенциальный новичок нашей команды, на 60 минуте горняки сравняли счет, а на 85 минуте Бадри Акубардия забил победный гол.

ПФК Сумы:

1 тайм: Циколия, Дурай, Воронин, Акубардия, Лиховидько, Вечурко, Рафальский, Грищенко, Мурашов, игроки на просмотре

На замену выходили: Богачев, Квасный, Галенко, игроки на просмотре

Спорт ПФК «Сумы» Футбол
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