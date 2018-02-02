Патрульная полиция в Сумской области расширяет территорию обслуживания С сегодняшнего дня, 17 февраля, управление патрульной полиции в Сумской области будет патрулировать два отрезка дорог национального значения Н-07 «Киев - Сумы - Юнаковка» от Сум до Юнаковки и Н-12 «Сумы - Полтава» от Сум до границ Полтавской области.

«Сейчас пять экипажей патрульной полиции будут нести службу по обеспечению общественного порядка на указанных отрезках дорог. Общая протяженность дорог национального значения, которые отныне будут обслуживать патрульные составляет более 150 километров. Также патрульная полиция Сумщины взяла на себя обеспечение круглосуточного функционирования дорожной станции патрульной полиции в селе Климентово. Инспекторы будут патрулировать на автомобилях Mitsubishi Outlander», - поделился начальник управления патрульной полиции в Сумской области Алексей Калюжный.