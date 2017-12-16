Сумские теннисисты обыграли чемпионов 17 февраля в Сумах прошла игра второго этапа клубного чемпионата Украины по настольному теннису среди мужских команд Суперлиги.

Встречались серебряный призер предыдущего чемпионата «Теннисная академия» и чемпионы из киевской «Фортуны». Довольно неожиданно, а тем более приятно, что наша команда одержала убедительную сухую победу 4:0

КП МСК «Теннисная академия» - «Фортуна» 4:0

Александр Тужилин - Денис Калачевский 3:0

Валерий Мельник Евгений Прищепа 3:2

Алексей Сарматов - Богдан Когут 3:0

Сарматов/Тужилин - Прищепа/Синкевич 3:1