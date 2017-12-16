Сумские теннисисты обыграли чемпионов

Встречались серебряный призер предыдущего чемпионата «Теннисная академия» и чемпионы из киевской «Фортуны». Довольно неожиданно, а тем более приятно, что наша команда одержала убедительную сухую победу 4:0
КП МСК «Теннисная академия» - «Фортуна» 4:0
Александр Тужилин - Денис Калачевский 3:0
Валерий Мельник Евгений Прищепа 3:2
Алексей Сарматов - Богдан Когут 3:0
Сарматов/Тужилин - Прищепа/Синкевич 3:1
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