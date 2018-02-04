Сумской бегун побил рекорд Украины

Сумской легкоатлеты Виталий Бутрым установил новый национальный рекорд Украины в беге на 400 метров в помещении. 18 февраля на Кубке Стамбула он преодолел дистанцию за 46,45 с.
Такой результат позволил ему выиграть и Кубок Стамбула и выполнить норматив для участия в чемпионате мира в помещении, который в марте будет принимать Бирмингем.
Предыдущий рекорд Украины принадлежал Михаилу Кнышу (46,63 с, 23 февраля 2008, г. Сумы). А предыдущее лучшее достижение Бутрыма равно 46,72 с и датировалось 2014 годом. Напомним, что Виталий также является рекордсменом Украины по бегу на 400 метров под открытым небом (45,01 с).
На рекорд ждет традиционная процедура ратификации.
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