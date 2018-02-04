Сумской бегун побил рекорд Украины Виталий Бутрым побил рекорд Украины в беге на 400 метров в помещении.

Сумской легкоатлеты Виталий Бутрым установил новый национальный рекорд Украины в беге на 400 метров в помещении. 18 февраля на Кубке Стамбула он преодолел дистанцию за 46,45 с.

Такой результат позволил ему выиграть и Кубок Стамбула и выполнить норматив для участия в чемпионате мира в помещении, который в марте будет принимать Бирмингем.

Предыдущий рекорд Украины принадлежал Михаилу Кнышу (46,63 с, 23 февраля 2008, г. Сумы). А предыдущее лучшее достижение Бутрыма равно 46,72 с и датировалось 2014 годом. Напомним, что Виталий также является рекордсменом Украины по бегу на 400 метров под открытым небом (45,01 с).

На рекорд ждет традиционная процедура ратификации.