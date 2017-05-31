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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:08112

Памятник Героям Небесной сотни обещают открыть ко Дню города

Аппаратное совещание в мэрии сегодня, 19 февраля, началось с минуты молчания по павшим 4 года назад героям Небесной сотни.

В связи с годовщиной у мэра Сум Александра Лысенко возник вопрос: а как же памятник, который не могут возвести уже 4 года?

- Расскажите, в каком состоянии мы находимся по финансированию? – поинтересовался мэр у замначальника управления архитектуры Ольги Бондаренко. – Определилась ли рабочая группа, комиссии, когда увидим окончание работ?

- Дважды за последние две неделе при заместителе городского головы собиралась рабочая группа с участием представителей общественности, самого автора памятника Владимира Быкова и скульптора, и были определены дальнейшие действия. Была определена смета и дата открытия – на День города. Рабочая модель скульптуры находится в управлении архитектуры. Приезжает скульптор из Харькова для рабочей встречи.

Общество Памятник Героям Майдана Памятник Героям Небесной сотни
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«Колесо чудес» Вуди Аллен (США, 2017)
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«Махнем на Луну!» Алекс Оррелл, Эдуардо Шульдт (Перу, 2017)
«Махнем на Луну!» Алекс Оррелл, Эдуардо Шульдт (Перу, 2017)
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«Чёрная Пантера» Райан Куглер (США, 2018)
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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