Памятник Героям Небесной сотни обещают открыть ко Дню города Аппаратное совещание в мэрии сегодня, 19 февраля, началось с минуты молчания по павшим 4 года назад героям Небесной сотни.

В связи с годовщиной у мэра Сум Александра Лысенко возник вопрос: а как же памятник, который не могут возвести уже 4 года?

- Расскажите, в каком состоянии мы находимся по финансированию? – поинтересовался мэр у замначальника управления архитектуры Ольги Бондаренко. – Определилась ли рабочая группа, комиссии, когда увидим окончание работ?

- Дважды за последние две неделе при заместителе городского головы собиралась рабочая группа с участием представителей общественности, самого автора памятника Владимира Быкова и скульптора, и были определены дальнейшие действия. Была определена смета и дата открытия – на День города. Рабочая модель скульптуры находится в управлении архитектуры. Приезжает скульптор из Харькова для рабочей встречи.