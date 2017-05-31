Памятник Героям Небесной сотни обещают открыть ко Дню города

В связи с годовщиной у мэра Сум Александра Лысенко возник вопрос: а как же памятник, который не могут возвести уже 4 года?
- Расскажите, в каком состоянии мы находимся по финансированию? – поинтересовался мэр у замначальника управления архитектуры Ольги Бондаренко. – Определилась ли рабочая группа, комиссии, когда увидим окончание работ?
- Дважды за последние две неделе при заместителе городского головы собиралась рабочая группа с участием представителей общественности, самого автора памятника Владимира Быкова и скульптора, и были определены дальнейшие действия. Была определена смета и дата открытия – на День города. Рабочая модель скульптуры находится в управлении архитектуры. Приезжает скульптор из Харькова для рабочей встречи.
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