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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:46122

Как поссорились Александр Николаевич с Александром Алексеевичем

Сегодня, 19 февраля, на аппаратном совещании в мэрии возникал перепалка между мэром Сум Александром Лысенко и директором КП «Дорремстрой» Александром Вегерой.

- Основной вопрос по ремонту дорог – это финансирование, - взял слово главный дорожник города. – Финансирование частичное, я считаю, что это только для ямочного ремонта, а не для ремонт дорог. Но и это даже не вопрос. Вопрос в том, что нам не регистрируют договора. Те, которые по тендерам.

- Это ситуация, которую не нужно обговаривать именно сейчас, - перебил его мэр Сум.

- А почему?

- Потому что этот вопрос нужно решать в таком составе: казначейство, вы, я, финансисты. И будем решать. А вы задаете такие вопросы. Нужно было выходные у меня в кабинете сидеть.

- То, что мы будем в кабинете сидеть… - начал было А.Вегера.

- А что вы решили, чтобы было все нормально? - снова перебил его мэр. – Что вы решили? Как вы решили вопрос?

- Я единственное, что предлагаю…

- Вы поругались с Коноплей (начальник управления государственной казначейской службы Украины в г. Сумы Игорь Конопля – Ред.), больше вы ничего не решили, - не унимался мэр.

- Я не поругался, я, кстати, с ним обговорил все, что можно.

- Александр Алексеевич, мы решаем вопросы, а не скандалим вот тут, на аппаратном совещании, понимаете. И мы вопрос этот уже решили, каким образом оно будет. А вы мне задачи ставите, садитесь.

Александр Вегера хмыкнул и сел, а мэр продолжил (не) скандалить:

- Не нужно мне задачи ставить и говорить: вот у нас не получается. Так это ваша проблема, не моя, что не получается. Нужно прийти и сказать: Александр Николаевич, вопрос решен. 20 миллионов финансирования это мало. Мы вам 20 миллионов выделаем на мартовской сессии, но это также мало, потому что у нас есть договоры, которые нужно зарегистрировать, а текущий ремонт у нас на бОльшую суму. Но зарегистрировать сейчас мы не можем. Значит, будем ждать до марта.

- Александр Николаевич, я все-таки хочу сказать: я не ругался с Коноплей, я с ним плодотворно работал над этим вопросом, - опять встал А.Вегера.

- Как работал, если ничего не решили? – снова взорвался мэр.

- Потому что это, в принципе, не решается на моем уровне, на его уровне и даже на уровне области. Это решается на уровне Украины. Потому что дали команду оттуда, хотя она действительно противозаконная.

- Если вы так считаете, у вас же есть юристы на предприятии, значит, вы должны были четко прийти с письмом с предложениями, к кому нам следует обратиться.

- Я со свей стороны как руководитель предприятия могу доложить, что я могу и буду делать.

- Давайте письменно докладывайте!

Общество Александр Вегера
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