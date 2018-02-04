В Сумах отремонтируют памятник афганцам за 91 тысячу

- Департаментом инфраструктуры в феврале было откорректировано сметную документацию на реставрацию памятника, - доложил он. – Была определена стоимость – 91 тыс. грн. При благоприятных условиях будут начаты работы подрядной организацией. Завершим в этом году.
- Вы уверенны, что 91 тысячи хватит? – спросил мэр Сум Александр Лысенко.
- Повторюсь: мы провели корректировку в феврале. Если будут изменения, а они будут по электроэнергии, по зарплате, мы еще раз откорректируем.
- Нам нужно нормальный проект, и сделать там капитально. Вы же видите: там основа это красный кирпич, и она со временем… Нельзя было так делать, нужно было из бетона. Оно было бы, в принципе, на века. А так кирпич вбирает в себя влагу…
- Посмотрим, попробуем.
- И там же нет всех плит.
- Знаем, все просчитано.
- Хорошо, давайте вернемся к этом у вопросу в июне. Будем контролировать.