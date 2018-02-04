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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:5822

В Сумах отремонтируют памятник афганцам за 91 тысячу

Об этом сегодня, 19 февраля, во время аппаратного совещания в мэрии доложил замдиректора департамента инфраструктуры Виктор Павленко.

- Департаментом инфраструктуры в феврале было откорректировано сметную документацию на реставрацию памятника, - доложил он. – Была определена стоимость – 91 тыс. грн. При благоприятных условиях будут начаты работы подрядной организацией. Завершим в этом году.

- Вы уверенны, что 91 тысячи хватит? – спросил мэр Сум Александр Лысенко.

- Повторюсь: мы провели корректировку в феврале. Если будут изменения, а они будут по электроэнергии, по зарплате, мы еще раз откорректируем.

- Нам нужно нормальный проект, и сделать там капитально. Вы же видите: там основа это красный кирпич, и она со временем… Нельзя было так делать, нужно было из бетона. Оно было бы, в принципе, на века. А так кирпич вбирает в себя влагу…

- Посмотрим, попробуем.

- И там же нет всех плит.

- Знаем, все просчитано.

- Хорошо, давайте вернемся к этом у вопросу в июне. Будем контролировать.

Общество Памятник афганцам
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