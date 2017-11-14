Мэр Сум хочет добавить троллейбусы на проблемные маршруты

- Ко мне подходили люди, просили добавить троллейбусы на маршруты «Центролит - Аэропорт» и «Химгородок - Аэропорт». Сколько их у нас там? – спросил он у начальника транспортного отдела Сергея Яковенко.
- По одному.
- Нужно еще.
- Водителей не хватает.
- Когда у нас набранный класс выпускается?
- Через пять месяцев.
- Долго. Давайте вам неделю для решения этого вопроса: откуда снять, чтобы туда поставить. Может, автобусы переставить. С водителями автобусов же нет проблем? Подумайте...
Несмотря на заявления о поддержке коммунального транспорта, само КП «Электроавтотранс» тормозит закупку новых троллейбусов....
Александр Лысенко дал поручение закрыть коммунальным транспортом все отдаленные районы города....
С 1 февраля вступают в силу новая стоимость проезда в троллейбусах и автобусах КП «Электроавтотранс»....
В повестку дня заседания исполкома 16 января внесен вопрос о повышении стоимости проезда в городских автобусах и троллейбусах....
Интервал движения на запущенных 14 ноября в Сумах коммунальных автобусных маршрутах №58А «Басы-Тополянская» и №64 «Добровольная-Добровольная» может превысить 1-2 часа,...