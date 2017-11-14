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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:36412

Мэр Сум хочет добавить троллейбусы на проблемные маршруты

Сегодня, 19 февраля, мэр Сум Александр Лысенко дал поручение транспортному отделу проработать вопрос увеличения количества троллейбусов на двух проблемных маршрутах.

- Ко мне подходили люди, просили добавить троллейбусы на маршруты «Центролит - Аэропорт» и «Химгородок - Аэропорт». Сколько их у нас там? – спросил он у начальника транспортного отдела Сергея Яковенко.

- По одному.

- Нужно еще.

- Водителей не хватает.

- Когда у нас набранный класс выпускается?

- Через пять месяцев.

- Долго. Давайте вам неделю для решения этого вопроса: откуда снять, чтобы туда поставить. Может, автобусы переставить. С водителями автобусов же нет проблем? Подумайте...

Общество Коммунальный транспорт
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«Хэппи-энд» Михаэль Ханеке (Франция, Австрия, Германия, 2017)
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«Колесо чудес» Вуди Аллен (США, 2017)
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«Махнем на Луну!» Алекс Оррелл, Эдуардо Шульдт (Перу, 2017)
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«Чёрная Пантера» Райан Куглер (США, 2018)
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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