Мэр Сум хочет добавить троллейбусы на проблемные маршруты Сегодня, 19 февраля, мэр Сум Александр Лысенко дал поручение транспортному отделу проработать вопрос увеличения количества троллейбусов на двух проблемных маршрутах.

- Ко мне подходили люди, просили добавить троллейбусы на маршруты «Центролит - Аэропорт» и «Химгородок - Аэропорт». Сколько их у нас там? – спросил он у начальника транспортного отдела Сергея Яковенко.

- По одному.

- Нужно еще.

- Водителей не хватает.

- Когда у нас набранный класс выпускается?

- Через пять месяцев.

- Долго. Давайте вам неделю для решения этого вопроса: откуда снять, чтобы туда поставить. Может, автобусы переставить. С водителями автобусов же нет проблем? Подумайте...