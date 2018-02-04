Полицейские нашли у конотопчанина наган и патроны к нему

В Конотопе в местные оперативников поступила информация, что 57-летний конотопчанин хранит незарегистрированное оружие. В ходе обыска квартиры подозреваемого, полицейские обнаружили в одной из комнат пистолет, похожий на револьвер системы «Наган» калибра 9 мм с тремя патронами в барабане. Через несколько минут правоохранители нашли еще и упаковку патронов калибра 5,6 мм в количестве 50 штук.
Как пояснил владелец, все это он случайно нашел при разборке купленных под разбор старого дома и гаража. И решил оставить «находки» себе - на всякий случай.
Полицейские изъятые оружие и боеприпасы направили на экспертное исследование, а владельцу нелегального вооружения объявили о подозрении в уголовном правонарушении предусмотренном ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Санкция статьи предусматривает уголовное наказание от трех до семи лет заключения. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
«Обращаюсь ко всем гостям и жителям Сумщины с призывом добровольно сдавать нелегальное оружие, патроны, предметы, подпадающие под категорию «холодное оружие» в полицию, - говорит Владимир Бабич, заместитель начальника ГУНП области. - Тем самым вы можете избежать уголовной ответственности за их незаконное хранение. В том случае, если у кого из вас возникли по этому поводу вопросы, обращайтесь на линию «102», или непосредственно в местные отделов полиции».
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