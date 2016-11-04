В Сумах нашли нелегального мигранта Разоблачили его сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП совместно с работниками миграционной службы в рамках общегосударственной профилактической операции «Мигрант».

Иностранца обнаружили полицейские во время патрулирования города. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и при проверке законности пребывания его на территории Украины, оказалось, что последний не имеет никаких документов.

Мужчину направили в отдел полиции. Там выяснили, что он «курсировал» по городам Украины. А на Сумщине иностранец снимал квартиру и перебивался временными заработками. По его словам, возвращаться на родину он не собирался. Его планам помешали работники миграционной службы. Они вынесли решение о принудительном возвращении мужчины в страну происхождения.

На нарушителя составили административный протокол по ст.203 КУоАП (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) санкция которой предусматривает наказание в виде уплаты большого штрафа, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.