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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:44221

В Сумах нашли нелегального мигранта

Разоблачили его сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП совместно с работниками миграционной службы в рамках общегосударственной профилактической операции «Мигрант».

Иностранца обнаружили полицейские во время патрулирования города. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и при проверке законности пребывания его на территории Украины, оказалось, что последний не имеет никаких документов.

Мужчину направили в отдел полиции. Там выяснили, что он «курсировал» по городам Украины. А на Сумщине иностранец снимал квартиру и перебивался временными заработками. По его словам, возвращаться на родину он не собирался. Его планам помешали работники миграционной службы. Они вынесли решение о принудительном возвращении мужчины в страну происхождения.

На нарушителя составили административный протокол по ст.203 КУоАП (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) санкция которой предусматривает наказание в виде уплаты большого штрафа, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Нелегальные мигранты
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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