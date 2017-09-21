Чем дышат сумчане - состояние загрязнения атмосферного воздуха в январе Отдел экологии, энергосбережения и расчетов за энергоносители со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии информирует о состоянии загрязнения атмосферного воздуха в городе в январе.

Мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Сумах осуществляла лаборатория областного центра по гидрометеорологии. В январе отбор проб атмосферного воздуха происходил на трех стационарных постах, расположенных по адресам: ул. СКД, 26 (ПСЗ № 3), ул. Харьковская, 125 (ПСЗ № 4), ул. Металлургов, 2 (ПСЗ № 5).

В течение месяца было отобрано и проанализировано 1290 проб.

Среднемесячные концентрации диоксида азота превышали санитарные нормы в 1,6 раза, пыли - в 1,4 раза, формальдегида - в 1,3 раза. Другие ингредиенты, которые определялись, ниже или на уровне санитарных норм.

Превышение максимально разовой предельно допустимой концентрации зафиксированы по пыли в 1,2 раза 24 Января при северо-западном направлении ветра со скоростью 1 м/с на посту наблюдения № 5 по ул. Металлургов, 2.

По сравнению с декабрем прошлого года увеличилась среднемесячная концентрация диоксида азота, оксида азота, пыли и формальдегида, уровень загрязнения оксидом углерода уменьшился, а диоксидом серы и аммиаком остался почти на прежнем уровне.

Высоких и экстремально высоких уровней загрязнения атмосферного воздуха в январе не наблюдалось.

Наблюдение за уровнем радиационного загрязнения атмосферного воздуха ежедневно проводила авиаметеорологических станция Сумы. Радиационный фон в январе составлял 11-13 мкР/ч и не превышал допустимых значений.