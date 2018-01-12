Сумские лучники с медалями чемпионата мира Сумские лучники успешно выступили на чемпионата мира в помещении.

В американском Янктоне завершился чемпионат мира по стрельбе из лука в помещении.

Среди украинских сборников есть и наши. Сумчанин Алексей Гунбин в личных стрельбах дошел до ¼ финала, хотя в квалификации показал высокий 4-й результат. В командных соревнованиях наши лучники завоювали «бронзу», перестреляв россиян.

Студентка СумГПУ им. А.С.Макаренко новокаховчанка Анастасия Павлова также проиграла в ¼ финала. Женская сборная в матче за бронзу была точнее француженок.

Среди юниоров студент СумГПУ черновчанин Иван Кожокарь выиграл золото. В командных соревнованиях юниоры выиграли серебро.