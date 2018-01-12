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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:07274

Сумские лучники с медалями чемпионата мира

Сумские лучники успешно выступили на чемпионата мира в помещении.

В американском Янктоне завершился чемпионат мира по стрельбе из лука в помещении.

Среди украинских сборников есть и наши. Сумчанин Алексей Гунбин в личных стрельбах дошел до ¼ финала, хотя в квалификации показал высокий 4-й результат. В командных соревнованиях наши лучники завоювали «бронзу», перестреляв россиян.

Студентка СумГПУ им. А.С.Макаренко новокаховчанка Анастасия Павлова также проиграла в ¼ финала. Женская сборная в матче за бронзу была точнее француженок.

Среди юниоров студент СумГПУ черновчанин Иван Кожокарь выиграл золото. В командных соревнованиях юниоры выиграли серебро.

Спорт Алексей Гунбин Стрельба из лука
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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