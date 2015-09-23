На Сумщине четверо детей попали в больницы с травмами В эти выходные в больницы с различными бытовыми травмами попали четверо несовершеннолетних.

Так, на больничную койку попали двое маленьких сумчан. В первом случае с термическими ожогами госпитализирован 10-летний мальчик, во втором - с медикаментозным отравлением в реанимацию доставлен полуторагодовалый ребенок. С подобным диагнозом попала в одной из конотопских больниц семнадцатилетняя девушка. На Ямпольщине доставлен в местную хирургии 10-летний мальчик, который случайно, во время игры, получил колото-резаную рану поясницы.

Работники полиции по каждому из этих фактов проводят соответствующие проверки, выясняя причины и обстоятельства получения детьми и подростками бытовых травм.

Правоохранители снова обращаются к жителям Сумщины с предостережением быть внимательными, бдительными и предусмотрительными при организации жизненного пространства своих детей, условий их досуга, обучения и развлечений. Старайтесь максимально предусмотреть и устранить все опасности, которые могут ожидать маленьких исследователей. Не оставляйте на краю стола посуду с горячими блюдами и напитками - ребенок может легко перекинуть их на себя. Держите в недоступном для детей месте медикаменты, бытовую химию, острые и режущие предметы. Специальными заглушками закрывайте электрические розетки. Если не пользуетесь электроприборами, не держите их подключенными к электросети. В том случае, если семья имеет домашних любимцев, следует внимательно следить, чтобы животные не смогли ничем повредить младенцу. Контролируйте окружение своих детей и круг их общения, в том числе и контакты, с которыми они поддерживают связь через социальные и другие интернет-сети. Не лишним будет напомнить ребенку, что чрезмерное увлечение компьютерными и он-лайн играми может серьезно повредить как физическому, так и психологическому здоровью, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.