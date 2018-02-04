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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:27451

Полиция не прекращает поиски без вести пропавшего жителя Сумского района (фото)

Сумским районным отделом полиции разыскивается без вести пропавший Яценко Владимир Дмитриевич, 1970 г.р., житель с. Локня Сумского района.

Мужчина 18.11.2016 года, около 18:00 ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение остается неизвестным.

Приметы пропавшего: на вид 45 лет, рост 172 см, худощавого телосложения, волосы короткие, русые с проседью, лицо овальное, небритый, нос прямой, уши прилегающие, большие.

Особые приметы: на правой кисти татуировка в виде рисунка морды кота, на левой руке на пальцах татуировки «1,9,7....», на правом плече татуировка-надпись «Дайте мне в юность обратый билет», на левом плече - «Они ходили по тюрьмам».

Мужчина был одет в темно-серую куртку до пояса со светло-серым капюшоном, темно-синие джинсы с металлическими кнопками в районе голени, обут в черные прорезиненные «дутики» с надписью белого цвета «Columbia», на голове имел черную шапку с надписью «Adidas».

Работники полиции призывают граждан, если кому известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, или кто мог его видеть во время передвижения транспортом, сообщить об этом в Сумской РОП по телефонам (050) 307-99-50 или «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Пропал без вести Сумской район
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