Россия третий день не пускает грузовики из Украины

В Госпогранслужбе отмечают, что с воскресенья задержания пропуска грузовиков в РФ наблюдаются в пункте пропуска «Катериновка» в Сумской области, а с понедельника — и в пункте пропуска «Бачевск».
Вблизи пункта пропуска «Бачевск» в очереди находится более 60 грузовых транспортных средств, сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
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