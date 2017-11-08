Россия третий день не пускает грузовики из Украины Фуры из Украины не пускают в пунктах пропуска, которые находятся в Сумской областях/

В Госпогранслужбе отмечают, что с воскресенья задержания пропуска грузовиков в РФ наблюдаются в пункте пропуска «Катериновка» в Сумской области, а с понедельника — и в пункте пропуска «Бачевск». Вблизи пункта пропуска «Бачевск» в очереди находится более 60 грузовых транспортных средств, сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.