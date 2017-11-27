Бурынский элеватор вернули в госсобственность

Органами прокуратуры установлено, что исполнительным комитетом Бурынского городского совета принято решение о выдаче субъекту хозяйствования свидетельства о праве собственности на целостный имущественный комплекс и нежилые здания Бурынского элеватора стоимостью более 13,6 млн грн.
В дальнейшем на основании указанных решений предприятию оформлено право собственности на вышеуказанное недвижимое имущество.
В то же время указанные объекты вообще не могли быть отчуждены, поскольку включены в перечень объектов, не подлежащих приватизации.
Реагируя на эти нарушения законодательства, прокуратура Сумской области обратилась с иском о признании незаконными и отмене решений, признании недействительными и отмене свидетельств о праве собственности.
Решением хозяйственного суда Сумской области от 26.06.2017, оставленным без изменений постановлением Харьковского апелляционного хозяйственного суда от 18.09.2017, иск прокурора удовлетворен в полном объеме.
Не оставляя попытки оставить в частной собственности целостный имущественный комплекс и нежилые здания, субъект хозяйствования указанные судебные решения обжаловал в суд кассационной инстанции.
При активном участии Генеральной прокуратуры Украины Верховный Суд 14.02.2018 кассационную жалобу оставил без удовлетворения, а решение судов предыдущих инстанций - без изменений.
В Бурыни, находясь под действием алкоголя, ранее судимый 26-летний житель Глуховского района неудачно пытался отобрать у пожилой женщины сумку....
Государственное предприятие «Система электронных торгов арестованным имуществом» (СЕТАМ) выставило на продажу элеваторный комплекс в пгт Ульяновка (Сумская область)....
11 декабря в 14:30 в Службу спасения «101» поступила информация от сотрудников полиции о необходимости оказания помощи....
Житель Бурынского района бережно собрал и высушил конопляное зелье, рассчитав «запас» на всю зиму....
В воскресенье во время проведения богослужения в храме «Рождества Пресвятой Богородицы произошел пожар. Пожар локализовали. Пострадавших нет. Предварительно установлено, что...