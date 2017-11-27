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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:53329

Бурынский элеватор вернули в госсобственность

Генеральная прокуратура Украины в Верховном Суде отстояла возвращении в государственную собственность имущественного комплекса стоимостью более 13,6 млн грн.

Органами прокуратуры установлено, что исполнительным комитетом Бурынского городского совета принято решение о выдаче субъекту хозяйствования свидетельства о праве собственности на целостный имущественный комплекс и нежилые здания Бурынского элеватора стоимостью более 13,6 млн грн.

В дальнейшем на основании указанных решений предприятию оформлено право собственности на вышеуказанное недвижимое имущество.

В то же время указанные объекты вообще не могли быть отчуждены, поскольку включены в перечень объектов, не подлежащих приватизации.

Реагируя на эти нарушения законодательства, прокуратура Сумской области обратилась с иском о признании незаконными и отмене решений, признании недействительными и отмене свидетельств о праве собственности.

Решением хозяйственного суда Сумской области от 26.06.2017, оставленным без изменений постановлением Харьковского апелляционного хозяйственного суда от 18.09.2017, иск прокурора удовлетворен в полном объеме.

Не оставляя попытки оставить в частной собственности целостный имущественный комплекс и нежилые здания, субъект хозяйствования указанные судебные решения обжаловал в суд кассационной инстанции.

При активном участии Генеральной прокуратуры Украины Верховный Суд 14.02.2018 кассационную жалобу оставил без удовлетворения, а решение судов предыдущих инстанций - без изменений.

Право Бурынь Госсобственность Элеватор
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