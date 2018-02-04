Полиция ищет конотопчанина, пропавшего 10 лет назад (фото) Полиция не прекращает поиски без вести пропавших граждан и надеется на помощь общественности.

Работники Конотопского отдела полиции разыскивают без вести пропавшего Гузинца Вадима Георгиевича, 1969 года рождения, жителя города Конотоп, который в 2008 году уехал на заработки в Москву, и до сих пор его местонахождение остается неизвестным, мужчина не поддерживает связь с родными.

На вид мужчине 45 лет, рост 175 см, среднего телосложения, волосы темного цвета, короткие.

Работники полиции обращаются ко всем гражданам, кому известна какая-либо информация о местонахождении Гузинца Вадима, с просьбой сообщить об этом в Конотопского отдела полиции ГУНП в Сумской области по адресу: г. Конотоп, пр. Мира, 14, или по телефону (05447) 6 -20-09, 068-070-21-74 или в ближайшее к вам отделение полиции по телефону круглосуточной линии «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.