Грабителей «ай-боксов» взяли под стражу По ходатайству прокуратуры взяты под стражу задержанные серийные воры банковских терминалов.

По ходатайству Ахтырской местной прокуратуры двум серийным ворам, задержанным накануне в Кировоградской области, избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью освобождения под 450 тыс. грн залога. Третий задержанный сейчас находится под охраной в больнице после ДТП, его состояние стабильное, однако врачи не разрешают транспортировать его в суд.

Задержанные - жители Полтавской и Кировоградской областей в возрасте от 33 до 37 лет. Сейчас кроме краж средств с платежных терминалов, установлена причастность мужчин к кражам из магазинов. Только за известными эпизодами злоумышленниками нанесен ущерб пострадавшим на сумму более 700 тыс. грн.

Схему похищения средств из банковских терминалов один из задержанных заимствовал за рубежом, где долгое время проживал. Вернувшись в Украину, он подыскал себе сообщников, распределил обязанности и продолжил свою преступную деятельность, гастролируя по Украине. При этом, чтобы избежать разоблачения, злоумышленники выбирали небольшие районные центры, где на одном конце города разбивали стекло в помещении под охраной, а когда срабатывала сигнализация и полиция ехала на вызов, они в это время на другом конце города грабили магазины или терминалы.

«Впервые задержанные появились в г. Ахтырка 14 января 2018 года. Сотрудникам полиции сразу удалось их вычислить и задокументировать преступную деятельность. А уже 16 февраля 2018 года по результатам проведенной спецоперации мужчины были задержаны правоохранителями Сумщины в г. Светловодск Кировогорадськои области. Также установлена личность их четвертого 24-летнего сообщника, по которому решается вопрос об объявлении в розыск», - рассказывает прокурор Ахтырской местной прокуратуры Дмитрий Заяц.

В настоящее время задержанным объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража, соединенная с проникновением в помещение или хранилище) УК Украины. После получения заключения экспертов относительно изъятых при обыске предметов, похожих на оружие и наркотические средства, а также установления точного количества преступлений, будет решен вопрос об изменении квалификации действий злоумышленников.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.