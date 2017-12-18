Шосткинец победил на чемпионате Украины по боксу Шосткинец Максим Галиничев стал чемпионом Украины по боксу.

Чемпионат Украины среди молодежи состоялся в Херсоне. В весе до 56 кг наш земляк победил в четырех поединках., завоевав пятый раз звание чемпиона страны. Эти соревнования стали отборочными к европейскому первенству, которое состоится в Италии.

Кстати, Максим был единственным представителем Сумщины на турнире, по итогам которого область заняла 7-ое место в общем зачете.