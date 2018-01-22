Сумские баскетболисты проиграли в Кропивницком 17-18 февраля БК «СумГУ» играл в Кропивницком против местного «Золотого века».

Матчи 11 тура чемпионата Украины по баскетболу среди команд высшей лаги завершились в пользу хозяев, которые сейчас являются лидерами группы 1.

В первой игре после первой половины игры сумчане даже вели в счете 5 очков, а самое большое преимущество нашей команды составляло 10 очков в начале второй четверти, когда сумчан удался рывок 10-0. Однако провал в третьей четверти расставил все по своим местам 89:78 (18-18, 17-22, 33-20, 21-18). За «СумГУ» отличились: Игорь Кривич - 25 очков + 9 подборов, Игорь Стародуб - 21 очков + 8 потерь, Алексей Ташкинов - 12 очков, Сергей Глинчак - 10 очков + 3 перехвата.

В повторной игре преимущество хозяев было неоспоримым 120:88 (30-28, 32-28, 21-17, 37-15). За наших отличились: Игорь кривич – 25 очков, Игорь Стародуб – 23 очка + 4 перехвата, Виталий Игнатченко – 23 очка, Сергей Глинчак – 10 очков.

Двумя осечками сумчан сполна воспользовались «Харьковские соколы», которые дважды обыграли «Днепр-2» и потеснили наших с 4-го места.