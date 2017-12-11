Сумские волейболисты продолжают лидировать в высшей лиге 17-18 февраля в Сумах прошли игры 5-го тура чемпионата Украины по волейболу среди мужских команд высшей лиги.

Сумская команда «ШВСМ-СумДУ» одержала две победы – над столичным «НУФВСУ» 3:0 (25-21, 25-15, 25-19) и «Спартаком» из Свалявы 3:0 (25-20, 25-23, 25-21).

«Змиевский энергетик» (Слобожанское), с которым наши играют в паре также добыл две победы: над «Спартаком» 3:1 (23-25, 25-15, 25-20, 25-18) и «НУФВСУ» 3:0 (25-22, 25-20, 25-11).

После 5 туров лидирует «ШВСИ-СумДУ» - 27 очков (в 10 играх), второй «Змиевский энергетик» - 25 (10), дальше – «Заваир» (Одесса) – 20 (10).