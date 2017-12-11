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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:14250

Сумские волейболисты продолжают лидировать в высшей лиге

17-18 февраля в Сумах прошли игры 5-го тура чемпионата Украины по волейболу среди мужских команд высшей лиги.

Сумская команда «ШВСМ-СумДУ» одержала две победы – над столичным «НУФВСУ» 3:0 (25-21, 25-15, 25-19) и «Спартаком» из Свалявы 3:0 (25-20, 25-23, 25-21).

«Змиевский энергетик» (Слобожанское), с которым наши играют в паре также добыл две победы: над «Спартаком» 3:1 (23-25, 25-15, 25-20, 25-18) и «НУФВСУ» 3:0 (25-22, 25-20, 25-11).

После 5 туров лидирует «ШВСИ-СумДУ» - 27 очков (в 10 играх), второй «Змиевский энергетик» - 25 (10), дальше – «Заваир» (Одесса) – 20 (10).

Спорт Волейбол ШВСМ-СумДУ
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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