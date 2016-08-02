В Сумах протестуют против реорганизации поликлиники

Как стало известно, городские власти в контексте медицинской реформы взялись за оптимизацию первичной медицинской помощи. Планируется создать два центра оказания первичной медико-санитарной помощи: один уже функционирует на базе поликлиники №3; второй разместится в здании бывшей железнодорожной поликлиники на ул. Привокзальной. Первый, куда намерены подчинить все поликлиники по одну сторону Псла, в том числе и №4, будет обслуживать жителей правого берега, второй – левого.
Такая «реформа» вызвала негативную реакцию как пациентов Курского микрорайона, так и медперсонала поликлиники №4. Приехавшие на встречу с митингующими заместитель мэра Максим Галицкий и исполняющая обязанности начальника отдела здравоохранения Сумского горсовета Елена Чумаченко уверяли протестующих в том, что речь идет всего лишь об организационных вопросах, не касающихся пациентов и рядовых медработников – врачи по-прежнему будут вести прием в здании по ул.Ковпака. Разница лишь в том, что руководство учреждения будет находиться на ул.Ильинской.
Коллектив поликлиники №4 словам чиновникам не верит, опасаясь сокращений. Кроме того, как отмечают медики, будут проблемы с логистикой, т.к. Курский микрорайон и ул.Ильинскую не связывает ни один троллейбусный маршрут, есть только две маршрутки (№№19 и 23). Пациенты считают: такое преобразование отдалит от них доступ к врачам. Кстати, известно, что на старом месте останутся семейные врачи, а что будет с т.н. узкими специалистами, пока непонятно.
Напомним: раньше в Сумах планировалось создание четырех центров первичной медико-санитарной помощи, в том числе и на базе поликлиники №4. Участники акции протеста потребовали от городских властей вернуться к прежнему варианту.
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