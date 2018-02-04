Мэр Сум ответил, почему не осветили школу № 1 Появился ответ городских властей на онлайн-петицию «Освещение территории 1-й школы».

«На территории 1-й школы по улице Герасима Кондратьева отсутствует освещение. То есть в вечернее время суток возле школы не работают фонари. Ходить без фонарика невозможно. Эта проблема существует уже давно. Помогите в решении данного вопроса», - писал автор петиции Волощенко Юрий Александрович.

Ответ на электронную петицию:

«В ночное и вечернее время освещается главный вход в школу. На территории учреждения среднего образования расположены электрические опоры, но они не действующие и не находятся на балансе школы. В 2017 году специалистами КП «Горсвет» было осуществлено обследование всех электрических опор, расположенных на территориях учебных заведений города, в целях расчета потребности в средствах на восстановление освещения. По результатам обследования предприятие обратилось в постоянную комиссию по вопросам планирования социально-экономического развития, бюджета, финансов, развития предпринимательства, торговли и услуг, регуляторной политики Сумского городского совета VII созыва с просьбой посодействовать в выделении дополнительных средств. Бюджет города на 2017 год был исчерпан, поэтому не было возможности профинансировать данный вид работ.

Управлением образования и науки Сумского городского совета совместно с КП «Горсвет» повторно будет направлено обращение в комиссию по итогам выполнения доходной части городского бюджета за I квартал 2018 года», - говорится в ответе, подписанном мэром Сум Александром Лысенко.

В то же время один из депутатов Сумского горсовета обнародовал информацию, что по итогам 2017 года остались не израсходованы более 130 млн грн.