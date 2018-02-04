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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:14375

На Сумщине задержали предпринимателя, который заминировал авто бизнесмена, требуя 35 тыс. долларов

Конотопской местной прокуратурой 17 февраля 2018 года сообщено о подозрении 57-летнему конотопчанину, который с целью погашения собственных долгов требовал деньги у частного предпринимателя.

По ходатайству прокуратуры в понедельник, 19 февраля 2018 года, подозреваемого, который также является частным предпринимателем, взяли под стражу без права на залог.

Как рассказал руководитель Конотопской местной прокуратуры Сергей Сегида, подозреваемый задолжал кредиторам значительную сумму. Чтобы рассчитаться с долгами решил получить средства от одного из местных бизнесменов путем вымогательства. Злоумышленник заранее закрепил на днище автомобиля предпринимателя гранату, а затем составил записку с требованием передачи ему 35 тыс. долларов США. В случае отказа угрожал физическим насилием и даже убийством бизнесмена и его близких родственников.

Поскольку лично передать свои требования предпринимателю подозреваемый не мог, потому что они были хорошо знакомы, к своей противоправной деятельности он привлек товарища, который за вознаграждение 15 февраля 2018 года позвонил бизнесмену и зачитал текст записки. Чтобы предприниматель не сомневался в серьезности намерений вымогателя, ему сообщили о заминировании его автомобиля.

Когда тот же день на станции техобслуживания под транспортным средством бизнесмена в районе бензобака была найдена прикреплена граната РГД-5, за дело взялись сотрудники полиции под процессуальным руководством Конотопской местной прокуратуры. Правоохранители быстро вычислили личность вымогателя и его сообщника.

Кроме того, во время обыска в доме подозреваемого обнаружено и изъято пистолет револьверного типа с тремя патронами к нему, а также 50 охотничье-спортивных патронов.

Действия организатора вымогательства квалифицированы по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство) УК Украины. Его сообщник будет отвечать только за вымогательство, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Вымогательство Граната Конотоп Минирование
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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