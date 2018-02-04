В Сумах хотят переименовать переулок в честь погибшего бойца АТО

«Переименование переулка Суджанского в переулок Абрамитова Артура Юрьевича, бойца, погибшего в Авдеевке в 2017 году, и который жил в доме 20 этого переулка, который по окончании контракта не поехал домой, а поехал в Авдеевку защищать Родину. Слава герою!», - пишет автор петиции Данельский Владислав Александрович.
Подписать петицию можно здесь.
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