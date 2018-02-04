«Немедленно капитально отремонтировать дорогу на улице Героев Крут, 30 (на обороте к реке Псел)», - лаконично пишет автор петиции Шумаль Галина Александровна.
Дата начала сбора подписей: 16 февраля 2018 года. До конца сбора подписей осталось: 42 дня. По состоянию на 19 февраля петицию подписали 31 человек из 250 необходимых.
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