Сумчане требуют ремонт дороги на ул. Героев Крут На сайте онлайн-петиций сумчане собирают подписи под обращением «Немедленный и КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт дороги на Героев Крут».

«Немедленно капитально отремонтировать дорогу на улице Героев Крут, 30 (на обороте к реке Псел)», - лаконично пишет автор петиции Шумаль Галина Александровна. Дата начала сбора подписей: 16 февраля 2018 года. До конца сбора подписей осталось: 42 дня. По состоянию на 19 февраля петицию подписали 31 человек из 250 необходимых.