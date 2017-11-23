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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:53115

Сумские копы нашли без вести пропавшего кременчужанина

Патрульные разыскали 23-летнего мужчину, который находился в розыске как без вести пропавший.

Патрулируя улицу Тополянская в Сумах, экипаж патрульной полиции обратил внимание на подозрительного мужчину, который резко изменил направление движения, как только увидел стражей порядка.

Инспекторы решили поговорить с ним, и в дальнейшем, при проверке по имеющимся базам, выяснили, что он находится в розыске Кременчугским отделом полиции ГУНП в Полтавской области.

Причина розыска – без вести пропавший в конце 2016 года. Объяснить причину розыска житель Кременчуга не смог.

Полицейские доставили его в Сумское отделение полиции, где передали следователям.

Право Без вести
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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