Сумские копы нашли без вести пропавшего кременчужанина

Патрулируя улицу Тополянская в Сумах, экипаж патрульной полиции обратил внимание на подозрительного мужчину, который резко изменил направление движения, как только увидел стражей порядка.
Инспекторы решили поговорить с ним, и в дальнейшем, при проверке по имеющимся базам, выяснили, что он находится в розыске Кременчугским отделом полиции ГУНП в Полтавской области.
Причина розыска – без вести пропавший в конце 2016 года. Объяснить причину розыска житель Кременчуга не смог.
Полицейские доставили его в Сумское отделение полиции, где передали следователям.
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