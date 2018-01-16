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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:55150

На Сумщине создается еще одна объединенная территориальная громада

Распоряжение об утверждении заключения о соответствии проекта решения о добровольном объединении территориальных громад в Путивльскую городскую ОТГ с административным центром в городе Путивль Конституции и законам Украины подписал глава облгосадминистрации Николай Клочко.

Своим распоряжением глава ОГА дал заключение о соответствии Конституции и законам Украины проекта решения «О добровольном объединении территориальных громад», одобренного Бобинским сельским советом, Веселовским сельским советом, Волокитинским сельским советом, Вязенским сельским советом, Зинивским сельским советом, Козаченским сельским советом, Октябрьским сельским советом, Путивльским городским советом, Ревякинским сельским советом, Сафоновским сельским советом, Стрельникивским сельским советом, Чорнобрывкинским сельским советом, Яцинским сельским советом Путивльского района Сумской области по объединению в Путивльскую городскую объединенную территориальную громаду с административным центром в городе Путивль.

После принятия окончательного решения об объединении всеми громадами, которые объединяются, на сессиях, облгосадминистрация будет обращаться в ЦИК для назначения первых выборов в Путивльскую ОТГ.

Общество ОТГ Путивльская ОТГ
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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