Ночью спасатели помогли открыть дверь в квартиру, где остался ребенок 19 февраля в 23:05 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи.

В г. Лебедин в жилом доме на площади Свободы остался закрытой в квартире малолетний ребенок.

На место вызова прибыл дежурный караул 18-й государственной пожарно-спасательной части и работники полиции. Как было установлено, пожилая хозяйка вышла из дома по делам, а когда вернулась, не смогла открыть замок входной двери. В квартире в одиночестве осталась ее внучка 2012 г.р.

С помощью немеханизированного инструмента спасателям удалось открыть дверь. Женщина поблагодарила специалистам за оказанную помощь.

Всего в операции было привлечено 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.