Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:07107

Ночью спасатели помогли открыть дверь в квартиру, где остался ребенок

19 февраля в 23:05 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи.

В г. Лебедин в жилом доме на площади Свободы остался закрытой в квартире малолетний ребенок.

На место вызова прибыл дежурный караул 18-й государственной пожарно-спасательной части и работники полиции. Как было установлено, пожилая хозяйка вышла из дома по делам, а когда вернулась, не смогла открыть замок входной двери. В квартире в одиночестве осталась ее внучка 2012 г.р.

С помощью немеханизированного инструмента спасателям удалось открыть дверь. Женщина поблагодарила специалистам за оказанную помощь.

Всего в операции было привлечено 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Лебедин Спасатели
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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