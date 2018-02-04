Ночью спасатели помогли открыть дверь в квартиру, где остался ребенок

В г. Лебедин в жилом доме на площади Свободы остался закрытой в квартире малолетний ребенок.
На место вызова прибыл дежурный караул 18-й государственной пожарно-спасательной части и работники полиции. Как было установлено, пожилая хозяйка вышла из дома по делам, а когда вернулась, не смогла открыть замок входной двери. В квартире в одиночестве осталась ее внучка 2012 г.р.
С помощью немеханизированного инструмента спасателям удалось открыть дверь. Женщина поблагодарила специалистам за оказанную помощь.
Всего в операции было привлечено 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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