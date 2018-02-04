Конотопские гандболистки победили на домашнем турнире

В соревнованиях приняли участие восемь команд из разных городов Украины, которые были разделены на две группы.
В квартет А попали ДЮСШ Михаила Мамиашвили (Конотоп), КДЮСШ-3 (Харьков), ДЮСШ-2-I (Киев) и Попаснянская ДЮСШ (Попасная), в квартет Б попали ДЮСШ «Стремительный мяч» (Киев), Зеньковская СДЮШОР (Зеньков), КДЮСШ «Барса» (Шостка) и ДЮСШ-2-II (Киев).
Команды сыграли по круговой системе в группах, а дальше плей-офф. Победителями группы А стали девушки из местной ДЮСШ, а в группе Б - шосткинские гандболистки, который после полуфиналов вышли на решающий матч.
Финальная игра оказалась достойной финала. Почти всю игру счет был ничейным, ни одна из команд не хотела сдаваться без боя, и под конец игры желание выиграть оказалось больше у местных гандболисток, что и помогло им завоевать «золото», обыграв свои землячек из Шостки со счетом 16:14.
Таким образом команды по завершении турнира заняли следующие места:
1. ДЮСШ Михаила Мамиашвили (Конотоп)
2. КДЮСШ «Барса» (Шостка)
3. ДЮСШ «Стремительный мяч» (Киев)
4. КДЮСШ-3 (Харьков)
5. Зеньковская СДЮШОР (Зеньков)
6. ДЮСШ-2-II (Киев)
7. ДЮСШ-2-І (Киев)
8. Попаснянская ДЮСШ (Попасная)
Конотопской местной прокуратурой 17 февраля 2018 года сообщено о подозрении 57-летнему конотопчанину, который с целью погашения собственных долгов требовал деньги...
С начала нынешнего года полицейские уже разоблачили 27 случаев незаконного хранения оружия, боеприпасов, взрывоопасных предметов и веществ, сообщает Отдел коммуникации...
Во всех школах Конотопа с 19 февраля карантин....
В Конотопе в местный отдел полиции поступило сообщение от 43-летнего жителя райцентра об обнаружении им гранаты....
Конотопским отделом полиции разыскивается без вести пропавший гражданин Скиба Василий Алексеевич, 1992 г.р., житель Конотопа....