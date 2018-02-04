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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Конотопские гандболистки победили на домашнем турнире

С 17 по 19 февраля в Конотопе состоялся Всеукраинский турнир по гандболу среди девушек 2005-2006 г.р.

В соревнованиях приняли участие восемь команд из разных городов Украины, которые были разделены на две группы.

В квартет А попали ДЮСШ Михаила Мамиашвили (Конотоп), КДЮСШ-3 (Харьков), ДЮСШ-2-I (Киев) и Попаснянская ДЮСШ (Попасная), в квартет Б попали ДЮСШ «Стремительный мяч» (Киев), Зеньковская СДЮШОР (Зеньков), КДЮСШ «Барса» (Шостка) и ДЮСШ-2-II (Киев).

Команды сыграли по круговой системе в группах, а дальше плей-офф. Победителями группы А стали девушки из местной ДЮСШ, а в группе Б - шосткинские гандболистки, который после полуфиналов вышли на решающий матч.

Финальная игра оказалась достойной финала. Почти всю игру счет был ничейным, ни одна из команд не хотела сдаваться без боя, и под конец игры желание выиграть оказалось больше у местных гандболисток, что и помогло им завоевать «золото», обыграв свои землячек из Шостки со счетом 16:14.

Таким образом команды по завершении турнира заняли следующие места:

1. ДЮСШ Михаила Мамиашвили (Конотоп)

2. КДЮСШ «Барса» (Шостка)

3. ДЮСШ «Стремительный мяч» (Киев)

4. КДЮСШ-3 (Харьков)

5. Зеньковская СДЮШОР (Зеньков)

6. ДЮСШ-2-II (Киев)

7. ДЮСШ-2-І (Киев)

8. Попаснянская ДЮСШ (Попасная)

Спорт Гандбол Конотоп
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