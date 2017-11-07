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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах спасатели трижды проводили демеркуризацию помещений

Только за один день спасатели трижды проводили демеркуризацию помещений в Сумах.

19 февраля в 10:13 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что разбился медицинский термометр, в результате чего произошел разлив ртути в одной из квартир 9-этажного жилого дома по ул. Леваневского в г. Сумы. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 2-й Государственной пожарно-спасательной части. Как выяснилось, термометр случайно разбила хозяйка одной из квартир. По прибытии на вызов, спасатели собрали около 2 г разлитой ртути и провели демеркуризацию.

В тот же день, в 17:39, поступила информация о разбитом медицинский термометр на ул. СКД. Работники Службы спасения прибыли на вызов, собрали ртуть и провели демеркуризацию помещения.

А уже в 20:37 на линию экстренного вызова 101 сообщили о еще одном случае с разбитым термометром по ул. Остапа Вишни.

Помните: ртуть - ядовитое вещество. Вдыхание пара, непосредственный контакт этого вещества с кожей и личными вещами очень опасны. Ни в коем случае не выбрасывайте приборы с ртутью в мусорные баки - это несет угрозу окружающей среде и другим гражданам. Не позволяйте детям играть с медицинскими термометрами, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Ртуть
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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