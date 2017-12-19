Сумские гандболисты крупно проиграли в Одессе

ГК «СумГУ» играл в гостях против ХК «Одесса» и дважды крупно проиграл 20:36 и 20:43.
В других матчах тура команда «ДЮСШ-3-Мотор-2» из Запорожья дважды переиграла днепровский «УГХТУ» 29:25 и 34:31.
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