Сумские гандболисты крупно проиграли в Одессе 16-17 февраля состоялись матчи 6 тура чемпионата Украины по гандболу среди мужских команд высшей лиги.

ГК «СумГУ» играл в гостях против ХК «Одесса» и дважды крупно проиграл 20:36 и 20:43.

В других матчах тура команда «ДЮСШ-3-Мотор-2» из Запорожья дважды переиграла днепровский «УГХТУ» 29:25 и 34:31.