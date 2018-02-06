В зимнем чемпионате Сумщины лидеры сыграли вничью

«Гранум» (Снежки) 0:0 «Барса-U19»
«Барса-U17» 4:0 «СНАУ»
Голы: Десятский Артур (3), Чунихин Влад (, Чирва Эдуард (22), Свистюля Егор (30).
В турнирной таблице лидирует «Барса-U19» - 14 очков в 6 матчах, у «Гранума» - 13 (7), у «Колоса» из Севериновки - 12 (6)…
Завершающий спарринг второго этапа подготовки в Счастливом Киевской области для ПФК «Сумы» стал победным....
15 февраля прошли решающие игры традиционного футбольного турнира «Кубок Пожечевского»....
На Кубке Пожечевского под Полтавой прошли матчи за 5-ое и 7-ое места....
Сегодня, 14 февраля, ПФК «Сумы» провел контрольный матч против житомирского «Полесья»....
12 февраля ПФК «Сумы» провел очередной контрольный матч на подготовительном сборе в Счастливом....