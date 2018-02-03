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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:48180

Сумские футзалисты получили 0:5 за неявку в Запорожье

Матч первой лиги чемпионата Украины по футазлу «АРПИ» - «СумГУ» не состоялся.

Согласно письму от 15 февраля 2018 года Сумского государственного университета, в связи с невозможностью выезда команды ФК «СумДУ» на матч 11-го тура чемпионата Украины по футзалу сезона 2017/2018 годов среди команд Первой лиги между командами «АРПИ-Запорожье» - ФК «СумДУ», Комитет по организации и проведению соревнований, согласно статье 44, п.1. Регламента чемпионата Украины среди команд Первой лиги по футзалу сезона 2017/2018 годов, принял решение засчитать команде «СумДУ» поражение со счетом 0:5, а команде «АРПИ-Запорожье» победу со счетом 5:0.

После этого результата у «СумДУ» осталось 7 очков в 11 матчах. До конца осталось сыграть одну игру, но сумские футзалисты уже давно потеряли шансы на попадание во второй этап.

Спорт МФК СумДУ Футзал
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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