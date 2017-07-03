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С 6 февраля до 19 марта продолжается регистрация на основной сессии ВНО

О подготовке к проведению внешнего независимого оценивания в Сумской области доложила на аппаратном совещании в облгосадминистрации директор Департамента образования и науки Виктория Гробова.

Глава облгосадминистрации Николай Клочко отметил, что руководителям на местах следует полностью обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы о порядке, условиях, особенностях нынешнего внешнего независимого оценивания.

По словам Виктории Гробовой, схема регистрации по сравнению с предыдущими годами, почти не изменилась: выпускники учреждений общего среднего образования, ученики и студенты учреждений профессионально-технического и высшего образования, в 2018 году составляют ГНА в форме ЕГЭ, регистрируются по месту обучения. Для этого в учреждениях определены лица, ответственные за формирование и отправление регистрационных документов учеников. Выпускники прошлых лет, в том числе студенты профессионально-технических заведений, высших учебных заведений, которые уже имеют аттестат о полном общем среднем образовании, делают это самостоятельно или с помощью пунктов регистрации, которые находятся в городах Глухов, Конотоп, Сумы, Шостка. Всего в области функционируют 7 пунктов регистрации.

Она сообщила, что в течение двух недель будет проведено обучение-инструктаж для лиц, которые будут привлекаться к работе в пунктах ВНО в Сумах, Конотопе, Ахтырке, Ромнах, Глухове, Шостке. К переподготовке будут привлечены 1860 педагогических и научно-педагогических работников области.

Общество ВНО
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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