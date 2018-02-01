Раскрыть угон полиции помогла камера видеонаблюдения Работники Ахтырского отдела полиции в течение суток установили злоумышленников, соблазнившихся на припаркованный во дворе многоэтажки «ВАЗ».

В дежурную часть Ахтырского отдела полиции с заявлением о краже машины обратился 55-летний житель райцентра. Мужчина рассказал, что вечером оставил легковушку во дворе многоэтажки, в которой проживает. А на утро обнаружил, что машина исчезла.

«Благодаря оперативности наших работников и записям с камеры видеонаблюдения личности злоумышленников были установлены в тот же день, - говорит Руслан Кладько, начальник Ахтырского отдела полиции. - Ими оказались местные жители, молодые люди 23-х и 25-ти лет».

Мужчины как раз «праздновали» спиртным свой успех, когда их нашли полицейские. А чуть позже причастность подозреваемых к совершенному преступлению подтвердили и найдены дополнительные вещественные доказательства.

Установили работники полиции и местонахождение похищенного «ВАЗа». Как выяснилось в ходе следствия, похитители хотели разобрать машину на запчасти и продать, а на вырученные деньги «хорошо отдохнуть».

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 289 ч. 1 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством), в рамках которого задержанным и заключенным, в соответствии с решением суда, под стражу молодым людям сообщено о подозрении в совершении преступления.

Посему, тяга к «легкому заработку» может стоить обоим ахтырчанам от 3-х до 5-ти лет заключения.

Полиция призывает местные общины устанавливать на улицах, в общественных и многолюдных местах камеры видеонаблюдения, поскольку такая система видеонаблюдения значительно облегчает правоохранителям работу в поддержании общественного порядка, раскрытии преступлений и розыске преступников, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.